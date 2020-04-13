إزالة 1314 حالة تعد في شوارع الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شن ضباط شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، حملة مكبرة استهدفت إزالة الإشغالات وحالات التعدي على حرم الطريق العام. وتمكنت الحملة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية من تحرير 4 محاضر إزالة، وتنفيذ قرار غلق وتشميع، وإزالة 13 غُرزة شاي. وشملت الجهود رفع 25 إعلانا بدون ترخيص و11 ثلاجة عرض وحجز 14 تروللي و15 عربة متنوعة إضافة إلى التحفظ على 350 عرقا خشبيا بإجمالي 1314 مخالفة. تم إيداع المضبوطات مخازن الأحياء، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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