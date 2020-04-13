اليوم.. الحكم على 7 متهمين بقتل مواطن في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

تُصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حامد حسنين، اليوم الإثنين، الحكم على 7 متهمين بقتل مواطن ومقاومة السلطات بالسلام.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين هم، " يحيى.ا"، صاحب قهوة، و "حسين.ا" هارب، و "علاء.أ"، عامل، و "سيد.أ"، ميكانيكى، و "سعاد.ا"، ربة منزل، و " فاطمة.ر"، ربة منزل، و "نعيمة.ع"، ربة منزل.

وأسندت النيابة للمتهمين قتل المجنى عليه "أحمد.إ"، مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء، وكمنوا للمجنى عليه أمام مسكنه، وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الثانى بإطلاق عيار نارى صوبه، وقام باقى المتهمين بسحله والتعدي عليه بالأسلحة البيضاء، حتى عاجله المتهم الأول بضربة على رأسه مستخدماً سلاح أبيض "سنجة"، فأحدثوا به الإصابات التى أودت بحياته.