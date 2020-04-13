مصر تسجل نحو ألف إصابة في 8 أيام.. ومعدل الوفاة يرتفع لـ 7.6% (تفاعلي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أشرف جهاد وأحمد جمعة:

تخطت مصر رسمياً حاجز ألفي إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، بعدما أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2065 حالة منذ بداية الأزمة منتصف فبراير الماضي.

وسجلت وزارة الصحة الألف إصابة الأولى خلال 51 يومًا من تاريخ اكتشاف أول حالة إيجابية بالفيروس يوم 14 فبراير، لكنها احتاجت 8 أيام فقط لتسجيل قرابة الألف إصابة الثانية في الفترة بين 5 وحتى 12 أبريل (995 حالة)، بعدما ارتفع معدل تسجيل الحالات منذ بداية أبريل الجاري ليكون 100 إصابة في المتوسط، لتسجل أكبر زيادة يومية عند 149 حالة الاثنين الماضي.

وعاد مؤشر الإصابة اليومي للانكسار من جديد بتسجيل 126 اليوم، بعد أن سجلت الوزارة أمس 145 حالة ليبقى في "الحدود الآمنة". وبالتوازي عاد مؤشر التعافي للانخفاض مجددًا بخروج 21 حالة اليوم من المستشفيات، بعد تسجيل 42 حالة أمس. وإجمالًا بلغ معدل التعافي حتى الآن 21.6% بخروج 447 حالة.

ومضى مؤشر الوفيات في العودة للصعود من جديد بتسجيل 13 حالة، بعدما انخفض مؤقتًا أمس مسجلا 11 حالة، لتسجل مصر في أسبوع واحد 81 حالة.

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واستمر المعدل الإجمالي للوفاة في الارتفاع مسجلًا 7.69% بالنظر إلى وفاة 159 حالة، من بين 2065 حالة مصابة.

ولا يزال في مستشفيات العزل إلى الآن 1459 حالة تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، في 12 مستشفى للعزل على مستوى الجمهورية.

وبلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا.