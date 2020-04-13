​للحد من انتشار "كورونا".. "الزراعة" تفحص 3400 رسالة مستوردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد عبدالكريم، رئيس الحجر الصحي بالهيئة العامة لخدمات الطب البيطري بوزارة الزراعة، إنه تم فحص ما يقرب من 3400 رسالة واردة من كل دول العالم، مضيفًا أنه إجراء احترازي تنفذه الدولة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف عبدالكريم، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، اليوم الأحد، أن الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري ومعهد صحة بحوث الحيوانات وهيئة سلامة الغذاء تُسحب منهم عينات ويتم فحصها بصفة مستمرة؛ للتأكد من سلامتهم، لافتًا إلى دعم فِرق الرش بالمبيدات والاطمئنان من سلامة البِنى وفرض قواعد صارمة على العاملين وتحقيق أعلى نتائج من خلال استخدام ما يُعرف بـ"pcr".

Advertisements

ولفت رئيس الحجر البيطري إلى استمرار عمليات فحص الرسائل القادمة حتى يتم الإعلان الرسمي بخلو الدولة المصرية من الوباء.

وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أصدر في مارس الماضي تكليفات لكل قيادات الوزارة بحتمية اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، كما وجه الهيئات والقطاعات بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزارء بشأن تخفيض العمالة ومنحها إجازات بالتناوب، بما لا يؤثر على العمل، مع إعطاء الأولوية للسيدات الحوامل، واللاتي يعولن أطفالًا، أو مَن لديهم أمراض مزمنة، ومع الالتزام بتطبيق أقصى معايير الحفاظ على الصحة العامة.

​