الإيسيسكو تعلن تفاصيل وشروط الترشح لجائزة التصدي لفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

كشفت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) شروط الترشح وتشكيل لجنة التحكيم ومراحل التقييم وخطوات الفوز بجائزة التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي تبلغ قيمتها 200 ألف دولار أمريكي.

وأوضحت المنظمة في بيان لها الأحد، أنها سبق أن أعلنت رصدها لمن يكتشف علاجًا ناجعًا أو لقاحًا واقيًا من فيروس كورونا، ودعت الباحثين المستقلين ومجموعات الباحثين والمؤسسات البحثية إلى الترشح للجائزة اعتبارًا من 15 أبريل 2020م.

وقالت الإيسيسكو في دعوتها للترشح إنه في ظل الأزمة الصحية العالمية التي تعصف بالبشرية، يبدو العالم في أمس الحاجة إلى مزيد من البحث الطبي والعلمي من أجل إيجاد حلول ناجعة ومستدامة للتحديات الراهنة. واستجابة لنداء منظمة الصحة العالمية الذي وجهته إلى المجتمع الدولي من أجل انتهاز كل الفرص لوقف الفيروس واحتوائه والتصدي له وإبطاء وتيرة انتقال عدواه والتخفيف من آثاره، أطلقت الإيسيسكو جائزتها للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

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وأوضحت أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة للترشيح والتحكيم، برئاسة المدير العام للإيسيسكو، وعضوية ممثلين اثنين عن المنظمات الدولية المختصة و4 علماء يتم اختيارهم من جامعات عالمية رائدة ومراكز أبحاث مشهورة، على أن تكون أمانة اللجنة في مقر منظمة الإيسيسكو - الرباط - المملكة المغربية.

وجاء في دعوة الإيسيسكو أنه يتعين على الباحث المستقل أو مجموعة الباحثين أو المؤسسة البحثية (المترشح)، الذي يُصرح باكتشافه علاجا ناجعا أو لقاحا واقيا ضد فيروس كورونا المستجد، أن يرسل ملفه كاملا إلى أمانة اللجنة، عبر البريد الإلكتروني: [email protected] ، وينبغي أن يتكون ملف الترشح مما يلي:

• أولًا: استمارة الترشح للجائزة، والتي يمكن تحميلها من الموقع الإلكتروني للإيسيسكو www.icesco.org.

• ثانيًا: تقرير مفصل عن الاكتشاف.

• ثالثًا: السيرة الذاتية للباحث المستقل أو مجموعة الباحثين، وفي حالة المؤسسة البحثية، تُرسل السيرة الذاتية للخبير العلمي الرئيسي.

• رابعًا: تسجيل الاكتشاف (براءة الابتكار) لدى جهة قانونية معترف بها من جهات رسمية مختصة.

• خامسًا: جميع الوثائق الفنية التي من شأنها أن تُثبت صحة ادعاء التوصل إلى الاكتشاف العلمي. (ثلاث رسائل تزكية للاستشهاد).

وحول إجراءات ومراحل عمل لجنة الترشح والتحكيم أكدت الإيسيسكو أنه بعد التوصل بالملفات، ستجتمع اللجنة للتحقق من صحة الاكتشافات، ولها أن تطلب توجيهات إضافية من الهيئات الصحية الوطنية أو منظمة الصحة العالمية أو أي جهة أخرى تراها ضرورية، وبناء عليه تُصدر اللجنة قرارا بمنح الجائزة للباحث المستقل أو مجموعة الباحثين أو المؤسسة البحثية، ويُخبر المدير العام للإيسيسكو الفائز بالجائزة بقرار اللجنة، ويتم تنظيم حفل لتسليم قيمة الجائزة للفائز (200 ألف دولار)، بالإضافة إلى منحه وسام الإيسيسكو، وذلك في مقر المنظمة بحضور أعضاء لجنة الترشح والتحكيم، والمنظمات الشريكة، وعدد من العلماء والباحثين تتم دعوتهم لحضور الحفل.