الدفع بفرق للتعقيم.. نائب المعتمدية يكشف تفاصيل إجراءات عزل القرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أشاد الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة بمحافطة الجيزة، بإدارة الدولة لملف مكافحة فيروس كورونا داخل قرية المعتمدية، التي وصفها بالاحترافية والمهنية والأسلوب العلمي، وبأداء الأجهزة الأمنية ومحافظة الجيزة.

وقال حساسين، في بيان له اليوم الأحد، إن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة، وجميع القيادات التنفيذية والأمنية بمحافظة الجيزة، يتابعون على مدى الـ24 ساعة الأوضاع داخل قرية المعتمدية، لافتًا إلى استمرار عمليات التطهير والتعقيم لشوارع قرية المعتمدية، في إطار الإجراءات الوقائية التي تنفذها المحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين ومكافحة تفشِّي فيروس كورونا؛ حيث دفعت المحافظة بفرق الطب البيطري لتطهير وتعقيم شوارع ومنازل ومحلات القرية.

Advertisements

وأشاد البرلماني بحرص أهالي وجماهير المعتمدية الشرفاء بتنفيذ إجراءات العزل والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لفيروس كورونا، حفاظًا على سلامتهم، منوهًا إلى أن المحافطة نجحت في تقديم الخدمات والاحتياجات الأساسية لأهالي القرية وتدعيم القرية بسيارتي أنابيب بوتاجاز ومواد تموينية وتوفير جميع الحصص التموينية للقرية، وتوفير ماكينتَي صرف آلي متحركتَين لبنكَي الأهلي ومصر؛ لتقديم الخدمات المصرفية للقرية.

وأضاف حساسين أن مكتب بريد القرية يفتح أبوابه منذ الصباح؛ لتقديم جميع الخدمات البريدية إلى أهالي القرية، مع الحرص على الحد من أي تجمعات للمواطنين وانتظام العمل بالوحدة الصحية للقرية طوال 24 ساعة؛ لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للأهالي وتوفير جميع أدوية الرعاية الأساسية داخل الوحدة الصحية.

اقرأ أيضا:

3 أيام في المعتمدية| قصة "القرية المعزولة " بسبب كورونا