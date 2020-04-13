شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تبدأ إجراءات امتحانات الثانوية: 14 طالب في اللجنة.. وفصول احتياطية للطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية رسميا، بالإجراءات اللازمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020.

ونص الخطاب أنه «في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحرصا على أمن وسلامة الطلاب، يقوم مديري المديريات بموافاة لجنة الإدارة التابعة لمديرياتهم باستمارة 303 مقار جديدة لجميع اللجان التي سيتم عقدها لامتحان الثانوية العامة لهذا العام 2019/2020، على أن يراعى توزيع الطلاب داخل حجرات اللجان بمعدل 14 طالب لكل حجرة، ويتم توفير عدد 2 فصل احتياطي بكل لجنة تحسبا لأي ظروف اضطرارية».

وشدد الخطاب على عدم المساس باللجان الاحتياطية أو الاستراحات السابق إرسالها، وإمكانية فتح لجان جديدة إذا استدعى الأمر ذلك، على أن يتم تنفيذ جميع الإجراءات المتبعة في إنشاء اللجان طبقا لموافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وعمل محضر معاينة جديد لكل لجنة يتم فتحها، وعمل رسم كروكي للجنة الجديدة.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أنه حتى هذه اللحظة جميع المناقشات تدور في إتجاه عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها في يونيو القادم بدون تأجيل، بمساعدة كل مؤسسات الدولة.