شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تتجاوز الصين فى إصابات كورونا.. وعدد الحالات يقترب من 2 مليون عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاوزت بريطانيا أعداد المصابين بفيروس كورونا عن الصين بؤرة ظهور الفيروس، حيث سجلت إنجلترا 84 ألفا و279 إصابة، فى حين تراجعت الصين بعدد إصابات بلغ 82 ألفا و52 حالة.

ووفقا لموقع "ورلد ميتر"، المختص بتحديث إحصايات حالات كورونا عالميًا، فقد اقترب عدد الإصابات من 2 مليون إصابة حول العالم، حيث بلغ تحديدا مليونًا و851 ألفا و579 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 114 ألفا و175 وفاة، وتماثل للشفاء 422 ألفا و889 حالة تعافى.

وتقدمت قائمة الإصابات بفيروس كورونا الولايات المتحدة الأمريكية بـ560 ألفا و246 حالة، تلتها إسبانيا بـ166 ألفا و831 إصابة، ثم إيطاليا بـ156 ألفا و363، فيما بلغت الإصابات فى فرنسا 132 ألفا و591 شخصا، أما فى ألمانيا فبلغ عدد الإصابات 84 ألفا و279 حالة، وسجلت إنجلترا 84 ألفا و279 إصابة، فى حين تراجعت الصين بعدد إصابات بلغ 82 ألفا و52 حالة.



وكانت أعلنت بريطانيا ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 10612 حالة، وفقا لما أعلنته قناة العربية في خبر عاجل لها. Advertisements وفى وقت سابق، أعلن مسئولون فى بريطانيا، اليوم الأحد، أن عدد حالات الوفاة فى المستشفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 10352 بعد تسجيل 657 حالة جديدة، ووفقا لصحيفة ذى صن البريطانية، أن من بين هذه الوفيات الجديدة 42 مريضا لم يعانوا من مشكلات صحية معروفة أخرى.