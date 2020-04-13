شكرا لقرائتكم خبر عن مصرى مقيم بإيطاليا: المساعدات المصرية للحكومة الإيطالية وصلتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقادات شديدة، تعرضت لها وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد من البعض بعد سفرها إلى دولة إيطاليا لتقديم مجموعة من المساعدات للشعب الإيطالى، فى حربه لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والذى حصد فى إيطاليا آلاف الأرواح، الإصابات، إلا أن أحد المصريين المقييمن فى دولة إيطاليا أوضح أن هذه المساعدات وصلت إليهم ولجميع أفراد أسرته.

وقال نصار العبادى، المصري المقيم فى دولة إيطاليا، عبر فيديو نشره عبر حسابه على فيس بوك، "اخواتنا المصريين اللى كانوا زعلانين من المعونات المصرية اللى وصلت إيطاليا، الكمامات المصرية وصلت لينا أهى كمصريين عايشين فى إيطاليا، بعدد ألإراد الأسرة، كل كيس فيه كمامتين.. ولما عرفوا أننا مصريين وجهوا الشكر لينا".



المصرى نصار العبادى

وتابع العبادى، الإيطاليون، وجهوا الشكر للشعب المصري، حاجة تشرف، وحاجة تخلينا كلنا نفخر بيها، احنا فخورين اننا مصرين، مواقف الحكومة المصرية مع إيطاليا، وإيطاليا هتخرج من الأزمة، والمواقف الكويسة مش هتتسنى، وآخر مرة بنقول ياريت الشعب يخليه فى البيت".

Advertisements



مصرى مقيم فى إيطاليا

وأضاف، "احنا فى شم النسيم فى إيطاليا، الأمور ماشيه طبيعية جدا، الشوارع زي مانتوا شايفين فاضى، ومافيش طقوس، الناس فى بيوتها .. ماحدش بيتكلم والحياة ماشية بشكل طبيعى، وقليل اللى بيخرج... بالنسبة لمرضى الكورونا.. اللى بيتعافى من حقه يمارس حياته الطبيعية .. ماحدش يتنمر عليه أو يمنعه يرجع بيته وشغله.. طالما خرج من العزل الصحى"

وأختتم، "حتى مريض كورونا اللى بيموت.. طالما أن وزارة الصحة انهت اجراءات وأخرجت التصاريح للدفن، أصبح من حقه أن يدفن، فأى مكان... هنا فى إيطاليا دولة مش مسلمة ولكنهم يعاملوننا كمسلمين.. عملوا مقابر مخصوص لينا .. المسلم اللى بيموت بيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن على الطريقة الإسلامية".