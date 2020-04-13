شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: استعنا بأصوات الفنانين فى تطبيق "صحة مصر" لمخاطبة المصريين بشكل مبسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن تطبيق صحة مصر به العديد من النصائح التى يجب على المواطنين الالتزام بها، وحدث ذلك بشكل كوميدى، حيث تم الاستعانة ببعض الفنانين لمخاطبة المواطنين بشكل مبسط ومممتع، مشيرًا إلى وضع عدد من الصور فى قسم المقالات والتى يجرى تحديثها بشكل يومى.

وتابع صلاح، خلال لقائه فى برنامج من مصر المذاع على قناة cbc والذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، أنه جرى وضع أكثر 50 سؤالا تم عرضها على وزارة الصحة، وبالفعل وضعت تلك الأسئلة فى التطبيق، وذلك للابتعاد عن الشائعات التى يجرى تداولها على بعض مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدًا أن التطبيق موجود بالفعل على هواتف الأندرويد، وفى خلال يومين سيكون متاحا على أجهزة الأيفون بعد بعض المراجعات التى تتم من شركة أبل.

وذكر أنه عند تنزيل التطبيق لأول مرة يتم طلب بيان رقم الهاتف والرقم القومى، حيث لدينا قاعدة بيانات لـ100 مليون صحة بناء على الرقم القومى، ويتم ربطها مع قاعدة البيانات ويتم إرسال بيانات كاملة عن الحالة الصحية، فنستطيع معرفة الحالة الصحية للمريض، مضيفاً أن لو شخص بمناعة سليمة وليس من كبار السن وليس لديه أمراض مزمنة يكون شفاؤه بنسبة كبيرة، أما لو مريض بمرض مزمن من المهم جدًا تقديم معلومات خاصة عليها إجراءات احترازية ووقائية أكثر من باقى المواطنين.

ولفت إلى أن التطبيق يشمل مقالات توعوية سواء نص أو إنفوجراف، بالإضافة إلى نصائح التسوق الآمن، ثم 50 أسئلة شائعة، مضيفا أن هناك منظومة لتتبع بلاغات الإصابات والمخالطين، ويتم تقييمها ويتصل الأطباء بالمواطن للتعرف على الحالة، ولو احتاجت لتحليل يتم طلب إسعاف له وعمل تحليل والكشف عنه، وتسجيل الأعراض على المنظومة، وكذلك نتائج التحاليل.