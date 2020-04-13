شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الغربية ينفي إصابة 45 حالة جديدة بـ «كورونا» في كفر الزيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، وجود 45 حالة إصابة بفيروس كورونا جديدة -غير المعلن عنها- بمركز كفر الزيات.

وأوضح «حميدة» أن المريض الذي قام بمداخله على قناة DmC، ويدعى سيد نصر إبراهيم من محافظة القليوبية، أصيب هو و43 من عائلته وقد تم تحويلهم من مستشفى بهتيم إلى مستشفى الحجر الصحي بكفر الزيات.

وأكدت إدارة الترصد بالمديرية أن مريض قرية كفر حشاد مركز كفر الزيات، تم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد بالقاهرة، وهو الآن يخضع للعلاج بالحجر الصحي التابع لمعهد الأورام بالقاهرة.

ويؤكد «حميدة» على أن فريق التصدي السريع انتقل على الفور إلى القرية للكشف على المخالطين، وتم سحب العينات، مضيفا أن خلال المداخلة أشاد المريض سيد نصر إبراهيم بمستوى الخدمة المقدمة لكل المرضى، وسرعة استجابة الطاقم الطبي وتلبية احتياجاتهم على أكمل وجه.

وطالب «حميدة» مواقع التواصل الاجتماعى بالابتعاد عن إثارة الرأى العام والبلبلة وإشاعة معلومات كاذبة.

Advertisements