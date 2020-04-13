قرر يحلق لابنه بسبب الحظر فشاهد ماذا حدث له

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في تقرير ساخر خوف بعض الاهالي من انتشار فيروس كرونا من نقل المرض من معدات الحلاق دون ان يعقم المعدات بالمطهرات فيقوم الاب بمحاولة لحلاقة ابنه ويعقم له معدات الحلاقة والإجراءات الوقائية الكثيرة لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. Advertisements ويقدم هذا التقرير الزميل عزوز الديب وحمزة الديب، ليسلطوا الضوء على خوف الاسرة من عدم تعقيم الحلاق معداته في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وأيضا أهمية اتباع الإجراءات الوقائية الموصى بها، بشكل ساخر.

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