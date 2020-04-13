شكرا لقرائتكم خبر عن لوحة شرف الجيش الأبيض من الصيادلة والأطباء فى عدد من المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك اليوم في لوحة شرف الخليج 365 لدعم الأطباء 4 أطباء صيادلة من عدد من المستشفيات.

ويشارك الصيدلى أحمد المنسى من مستشفى الصوفية بمحافظة الشرقية.

كما يشارك الصيدليان بهاء الدين محمد وأحمد وحيد من مستشفى جهينة المركزى في صورة واحدة.

ويشارك أيضا في المبادرة الصيدلى أحمد محمود من مستشفى الإسكندرية الجامعى.

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كما يشارك فى المبادرة الدكتور محمد سمير مدرس مساعد تخدير جامعة حلوان بمستشفى عزل 15 مايو.

وتقديرًا للدور الوطنى الذى يقوم به أطقم الرعاية الصحية فى مصر والمتعاونين معه، خاصة المتواجدين منهم فى خط المواجهة مع فيروس كورونا، سواء فى مستشفيات العزل أو غيرها من المستشفيات، أطلقت ”الخليج 365” "لوحة شرف الجيش الأبيض".

وتدعو ”الخليج 365” كل المشاركين فى خط المواجهة من أطباء وصيادلة وفرق تمريض، وإداريين وموردى الأغذية، للمشاركة فى "لوحة شرف الجيش الأبيض" من خلال إرسال صورهم والمكان المتواجدين به، لنشرها ضمن حملة التكريم التى تتبناه ”الخليج 365”.

وستتلقى الخليج 365 صور وبيانات الأطقم الطبية والمتعاونين معهم عبر رسائل الحساب الخاص للجريدة على موقع "فيس بوك" أو عبر الواتس آب على الرقم التالى 01280003799 على أن تنشر الأخبار المصورة باسم القراء.