الجريمة في 24 ساعة.. كواليس فيديو التدخين وقت الصلاة ولغز انتحار مدمن داخل مصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -عاطف مراد:
شهد الشارع المصري حوادث عدة شغلت الرأي العام، وجرائم تقشعر لها الأبدان بعدد من المحافظات، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفا ما بين انتحار مدمن من أعلى مصحة وتدخين شاب أثناء الصلاة وضبط عصابة انتحلو صفة ضباط أمن وطني لسرقة كبار السن.
-مفاجأة في انتحار شاب من أعلى مصحة لعلاج الإدمان في أبو النمرس
ألقت قوات الأمن بالجيزة، القبض على متهمين اثنين يديران مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بمركز أبو النمرس، جنوب المحافظة.
-سقوط عصابة انتحلت صفة ضباط أمن وطني لسرقة المواطنين بحلوان
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط أخطر تشكيل عصابي مكون من 3 مسجلين خطر، انتحلوا صفة ضباط بقطاع الأمن الوطني، لسرقة كبار السن بدائرة القسم، ودوائر أقسام مختلفة بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.
-"أصحابي صوروني".. كواليس فيديو تدخين شاب سيجارة أثناء الصلاة في البحيرة
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول يظهر خلاله أحد الصبية يدخن سيجارة أثناء أداء الصلاة وسخرية أصدقاءه من ذلك.
-"أمن القاهرة" يضبط سيدتين متهمتين بإتلاف أجهزة طبية بأحد المستشفيات
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مسئول بإحدى المستشفيات الحكومية بمحافظة القاهرة يتضرر خلاله من قيام سيدتين "محددتين" بإتلاف أجهزة طبية بالمستشفى.
-"خناقة وقت الحظر".. ضبط طرفي مشاجرة تراشقا بالزجاج في إمبابة
نجحت قوات الشرطة في السيطرة على مشاجرة تراشق طرفاها بالزجاجات الفارغة بمنطقة إمبابة، مساء الأحد.
-إحباط محاولة تهريب 4 أطنان حشيش داخل علب ألبان في بورسعيد (صور)
أحبطت الإدارة العامة لجمارك شرق التفريعة في محافظة بورسعيد، بالتنسيق مع فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وإدارة البحث الجنائي، اليوم الأحد، محاولة تهريب كمية ضخمة من مخدر الحشيش، مهربة داخل عبوات ألبان.
-ضبط 9 ملايين قرص أدوية مجهولة المصدر داخل مخزن في القليوبية
ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، اليوم الأحد، 9 ملايين قرص من الأدوية مجهولة المصدر، داخل مخزن مستلزمات طبية بدائرة قسم الخصوص.
-عبر فيسبوك.. تفاصيل ضبط شخص يروّج لكحول مجهول المصدر بالإسكندرية
تمكن ضباط المباحث في مديرية أمن الإسكندرية من ضبط شخص؛ لاتهامه بعرض عبوات "كحول إيثيلي" مجهولة المصدر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
-قرار من النيابة ضد 4 أشخاص منعوا دفن متوفي بكورونا في الإسكندرية
أصدر المحامي العام لنيابات المنتزه في الإسكندرية ? المستشار أشرف المغربي، اليوم الأحد، قرارًا بإخلاء سبيل 4 أشخاص بكفالة 1000 جنيه لكل منهم، في واقعة اعتراضهم السلطات رفضًا لدفن متوفى بفيروس كورونا في مقابر الطابية.
-انهيار منزل دون خسائر بشرية في سوهاج
شهد حي غرب مدينة سوهاج؛ اليوم الأحد؛ انهيارا جزئيا في منزل دون وقوع ضحايا أو خسائر بشرية.
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-مصدر: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كاهن أقام قداسا بالمخالفة لقرار الحظر
قال مصدر أمني مسؤول إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كاهن للسماح بإقامة قداس مع عدد من المواطنين بالمخالفة لقرارات الحظر.
-4 دقائق مصورة تلخص جهود الداخلية خلال أسبوع
حملات مكبرة شنتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الأسبوع الماضي؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء.
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