"أمن القاهرة" يضبط سيدتين متهمتين بإتلاف أجهزة طبية بأحد المستشفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مسئول بإحدى المستشفيات الحكومية بمحافظة القاهرة يتضرر خلاله من قيام سيدتين "محددتين" بإتلاف أجهزة طبية بالمستشفى. وقال مصدر أمني إنه تم ضبط المشكو في حقهما فور تلقي البلاغ وجاري عرضهما على النيابة للتحقيق.

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