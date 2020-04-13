"خناقة وقت الحظر".. ضبط طرفي مشاجرة تراشقا بالزجاج في إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: نجحت قوات الشرطة في السيطرة على مشاجرة تراشق طرفاها بالزجاجات الفارغة بمنطقة إمبابة، مساء الأحد. تلقى مدير قطاع الشمال إشارة من مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بين قاطني شارعين بدائرة قسم إمبابة. انتقلت قوة من قسم شرطة إمبابة إلى محل البلاغ، وأمكن السيطرة على الموقف، وضبط طرفيها، واقتيادهم إلى ديوان القسم. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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