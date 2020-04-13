سقوط عصابة انتحلت صفة ضباط أمن وطني لسرقة المواطنين بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط أخطر تشكيل عصابي مكون من 3 مسجلين خطر، انتحلوا صفة ضباط بقطاع الأمن الوطني، لسرقة كبار السن بدائرة القسم، ودوائر أقسام مختلفة بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

واستخدم المتهمون سيارة ملاكي بعد إيهام ضحاياهم بأن هناك جريمة قتل ضابط شرطة وهم مشتبه بهم، ثم يستولون على أموالهم ومشغولات ذهبية بحوزتهم.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من المواطن علي محمد، 65 سنة، مفاده أثناء سيره بشارع عبد الرحمن، اعترضت طريقه سيارة بداخلها 3 أشخاص، وقاموا باستقافه، واخبروه بأنهم ضباط أمن وطني بحلوان، واختلقوا قصة وهمية عن وقوع جريمة قتل بالمنطقة بدافع السرقة، وسوف يذهبون معه لمنزله لإحضار أي أموال أو مشغولات ذهبية في مسكنه، لفحصها، لأنه مشتبه به، وبالفعل اصطحبوا الضحية لمنزله وانتظروه بالسيارة أسفل العقار، وصعد وأحضر مبلغ 20 ألف جنيه ومشغولات ذهبية بمبلغ 60 ألف.

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وقام أفراد العصابة بمغافلته ولف أوراق وبعض المواد الحديدية داخل ورق جرائد وقاموا بالإمضاء عليها، وسلموها للضحية مرة أخرى على أنها أمواله، وأخبروه بعدم فتحها لحين وصول النيابة لفحصها ومطابقتها بالأموال والمشغولات الذهبية المسروقة من شقة القتيل، وعقب ذلك لاذوا بالفرار ومعهم أمواله ومصوغاته الذهبية.

كما تقدم طبيب ببلاغ في نفس اليوم بتعرضه للسرقة عن طريق نفس الأشخاص وبذات الأسلوب، واستولوا منه على مبلغ 20 ألف دولار ولاذا المتهمين بالفرار.

وكشفت التحريات التي أجراها الرواد محمود سعداوي وأحمد الدالي وأحمد شعلان وأحمد فتحي وإسلام رمزي معاوني مباحث قسم شرطة حلوان، علي مدار 72ساعة متواصلة، ان وراء ارتكاب الواقعة كلا من "أحمد عبد الخير شاهين"، 42 سنة، وشهرته ميزو، عاطل، ومقيم شارع عبد الغني، قسم أول شبرا، ومحكوم عليه في القضية رقم 17289لسنة2017 جنح النزهة، نصب، سنتين، وسابق إتهامه في 5 قضايا، سرقة بالإكراه ونصب ومخدرات، و "عصام سيد محمد يوسف"، 39 سنة، عامل رخام، ومقيم شارع الترعة البولاقية، والمحكوم عليه في القضايا ارقام 15311لسنة 2012 جنح الساحل، 6 شهور، والقضية رقم 15411لسنة 2014 ج الساحل، سنتين، وسبق اتهامه في 3 قضايا سرقة وسلاح وعدم حمل بطاقة شخصية، و"محمد كامل عباس محمود"، 43 سنة، سائق ومقيم شبرا أول قليوبية، مستأجر السيارة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة خرجت مأمورية ضمن ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، داهمت أماكن اختباء المتهمين وتم القبض عليهم بعد مطارده أستغرقت 3 ساعات، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم علي سلاح ناري "فرد روسي" عيار 39×7.62 وسلاح أبيض ومبالغ مالية ومشغولات ذهبية والسيارة الملاكي المستخدمه في تنفيذ وقائع السرقة.

وجار تطوير مناقشتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، عما قد ارتكبوه من جرائم أخري مماثلة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.