أول الأسبوع ورمضان.. لماذا شهدت شوارع القاهرة الكبرى ازدحامًا رغم كورونا؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- علاء أحمد:

شهدت شوارع القاهرة الكبرى، اليوم الأحد، حالة من الازدحام المروري الملحوظ، بالإضافة إلى كثافات مرورية كبيرة، رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في إطار مكافحة فيروس "كورونا المستجد".

كما شهدت حركة السيارات، أعلى محاور القاهرة الكبرى، اختناقات مرورية في شوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري في اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق، إما في القاهرة، شهدت المحاور الرئيسية والطرق والكباري وطريق الكورنيش ازدحامًا مروريًا، قبل ساعات من بدء تطبيق حظر التجوال، في الثامنة من مساء كل يوم.

ورصدت عدسة "الخليج 365"، صورًا لاختناقات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد، ومنطقة العتبة والموسكي، رغم إجازة يوم الأحد.

وأرجعت مصادر بالمرور، سبب الازدحام إلى كون اليوم هو بداية الأسبوع الذي يتسم بكثافات مرورية كبيرة، بالإضافة إلى اقتراب موعد شهر رمضان الكريم، ورغبة المواطنين في شراء احتياجاتهم قبل ساعات الحظر.

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يأتي هذا بينما تكثف الإدارة العامة للمرور من تواجدها المروري على الطرق السريعة والمحاور حرصًا على سلامة المواطنين، وتم نشر الخدمات المرورية على مدار 24 ساعة على الطرق والمحاور السريعة والدفع بالأكمنة الأمنية والدرجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.

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