شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة توجه ٩ اتهامات ضد المقبوض عليهم في واقعة منع دفن «طبيبة الدقهلية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت النيابة العامة بالدقهلية، الأحد، ٩ اتهامات للمقبوض عليهم في واقعة منع دفن الدكتورة «سونيا عبدالعظيم عارف»، ضحية الكورونا والتى تجمهر عدد من أهالي قرية «شبرا البهو» لمنع دفنها في مقابر القرية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالتجمهر، والبلطجة، الإرهاب، ومقاومة السلطات، وتعطيل الشعائر الدينية، وإثارة الفزع بين المواطنين، تعطيل حركة المواصلات، تعطيل مرفق عام، واستخدام القوة.

وأمر المستشار محمد حفنى رئيس النيابة الكلية بالمنصورة، بإشراف المستشار علاء السعدنى المحامى الأول لنيابات جنوب الدقهلية، مساء الأحد، بحبس 23 متهما بينهم 4 سيدات، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان أهالى القرية قد اعترضوا سيارة الاسعاف التي تقل الجثمان ومنعوا دخوله المقابر لدفنها بمقابر اسرة زوجها بالقرية، بعدما أذاع أحد الأشخاص في ميكروفون الجامع دعوة لحث المواطنين على النزول ومنع جثمان المصابة بالكورونا من نقل العدوى للقرية على حسب ادعائه.

وانتقلت قوات الشرطة بقيادة نائب مدير أمن الدقهلية ومأمور مركز شرطة أجا إلى مكان الواقعة، وحالوا لعدة ساعات إقناع الأهالى أن دفن المتوفية سيتم وفقًا للإجراءات الصحية المتبعة بحضور فريق الحجر الصحي ولا يؤثر ذلك على صحتهم ولا يسبب الواقعة.

وحاول الفريق الطبى المصاحب للجثمان اقناعهم أن الجثة تم تكفينها بطريقة شرعية وتم وضعه في كفن مكون من ثلاث طبقات طبقتان من القماش الأبيض والثالث من الجلد لدفنه بالطريقة الشرعية والوقائية وتم السماح لبعضهم بمشاهدة الكفن المغلف به، إلا أنهم أصروا على الرفض وقاموا بالقاء الإسعاف بالحجاره وإشعال النيران في بعض القش بوسط في الطريق فقامت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وتم تسهيل قيام فريق الحجر الصحى بدفن الجثمان بحضور عدد قليل من أسرتها.

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