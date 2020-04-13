شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يأمر بحصر المستحقين لمنحة «الـ500 جنيه» بـ«قرية الحجر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اللواء إيهاب ذهني، رئيس مركز مغاغة، الأحد، بحصر الأسماء المستحقة لصرف المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة «الـ500 جنيه»، بقرية منشية نيازي التابعة للوحدة المحلية لقرية برطباط، تمهيدًا لتيسير إجراءات صرفها، وتسليمها للأهالي في منازلهم، بسبب وضع عدد من المنازل بالقرية تحت الحجر الصحي المنزلي.

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية، الأحد، ضرورة التنسيق مع مديرية الصحة لإعداد ذلك الحصر، وذلك عقب تنفيذ إجراءات الحجر الصحي المنزلي لعدد من المنازل بمنطقة منشية نياري التابعة لقرية برطباط بمركز مغاغة، ضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

كما وجه المحافظ بالتنسيق مع البنك الزراعي فرع الوحدة المحلية لقرية برطباط لصرف المنحة للمواطنين المستحقين.

من جانبها، تواصل مديرية الصحة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحجر الصحي المنزلي بقرية منشية نياري التابعة لقرية برطباط بمركز مغاغة، حيث تواصل العيادة المتنقلة اعمالها بالقرية، وتم عمل تثقيف صحي بواسطة الرائدة الريفية والمراقب الصحي، كما تم التنسيق مع ادارة المتوطنة لتنفيذ اعمال التطهير لمنازل الحالات المؤكدة ومخالطينهم، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز مغاغة.

كما يواصل الفريق الوقائي بالإدارة الصحية المتابعة اليومية للمخالطين والتأكد من اجراءات العزل المنزلي وتطبيق اجراءات مكافحة العدوي تحسبا لظهور أعراض الاصابة عليهم ن كما دفعت هيئة الإسعاف بسيارة مجهزه للتمركز بالوحدة الصحية لبرطباط لخدمة أهالي منشية نيازي ولتقليل زمن الاستجابة للحالات الطارئة داخل القرية .

وناشد محافظ المنيا جميع المواطنين بالقرية بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مع الالتزام التام بالإجراءات المقدمة من مديرية الصحة واتباع التعليمات حتي الانتهاء من فترة الحجر الصحي بالقرية، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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