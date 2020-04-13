شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «دفاع النواب» يطرح مبادرة لتخفيض أسعار المحاصيل ومضاعفة دخل الفلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف جمال، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الأحد، مبادرة لإقامة أسواق مركزية بجميع المحافظات لجمع المحاصيل الزراعية من المزارعين للتجار داخل محافظاتهم بشكل مباشر، ما يترتب عليه انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بنسب ملحوظة، إذ ستقلص تلك المبادرة حلقة الوسطاء المتعددة التي تتسبب في مضاعفة الأسعار، كما ستخفف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسرة المصرية.

وطالب «جمال» وزارة التنمية المحلية والجهات الرقابية الممثلة في وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بتبني تنفيذ المبادرة من خلال الوحدات المحلية، وقال إن عملية تسويق الخضروات والفاكهة وجميع المحاصيل الزراعية تمر بسلسلة طويلة من الوسطاء الذين يستفيدون بشكل مضاعف، دون الفلاح الذي لا يستفيد من مضاعفة الأسعار، والمواطن الذي يتحمل في النهاية أعباء الزيادة.

وأضاف أنه حال نجاح الدولة في فتح أسواق مركزية في جميع المراكز والمدن بالمحافظات، يتوجه إليها الفلاحون مباشرة لتسويق المحاصيل لتجار المحافظة، سيحقق الفلاح وقتها مكاسب أكبر، وسيجني ثمار تعبه وجهده بتحقيق عائدا معقولا ومرضيا له، وسيحافظ على أرضه ولن يفكر في تبويرها أبدا لأنه سيشعر بقيمتها، كما أن المواطن العادي سيستفيد من إنخفاض الأسعار.

وتابع أن تسويق المحاصيل يتم حاليا من خلال تعاقد تجار مع فلاحين لا يملكون أدوات ومستلزمات الإنتاج، إذ يتم شراء المحاصيل من الحقول مباشرة بأبخس الأثمان ثم تنقل إلى أسواق القاهرة، ويُعاد نقلها للمحافظات مرة أخرى وطرحها بأسعار مضاعفة، وبالتالي لا يشعر الفلاح بمكاسب الزراعة من ناحية، وتضيع رواتب الموظفين بسبب مضاعفة الأسعار من ناحية أخرى.