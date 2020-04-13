شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أبواق السفن بميناء شرق بورسعيد تقديرًا لمجهودات «الجيش الأبيض» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت السفن المتراكية على أرصفة محطة شركة قناة السويس للحاويات بميناء شرق بورسعيد، مساء الأحد، أبواقها، تضامناً وتقديراً من العاملين بالموانئ وقطاع النقل البحري لجهود أبناء «الجيش الأبيض» في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد، تزامناً مع إطلاق مبادرة «أصداء الأمل» عالمياً التي أطلقتها موانئ أبوظبي.

وقال هاني النادي، مدير العلاقات الحكومية بقناة السويس للحاويات، في تصريحات صحفية، الأحد، إنه «نأمل أن تصل هذه التحية المعنوية إلى كل طبيب وممرض وفني في الجيش الأبيض الذي يتصدى لخطر هذا الفيروس المميت».

كانت مبادرة «أصداء الأمل» التي أطلقتها موانئ أبوظبي مؤخرًا، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، قد شهدت تجاوباً واسعاً في المنطقة والعالم، حيث رحبت العديد من الموانئ الإقليمية والعالمية بالمبادرة التي تعد الأولى من نوعها في العالم، وأبدت استعداداً للمشاركة فيها تأكيداً على دعم جميع الجهات العاملة ضمن القطاع البحري لفرق العمل في الخطوط الأمامية.

وتضمن المبادرة إطلاق السفن التجارية في العديد من موانئ المنطقة والعالم، أبواقها كل مساء لمدة 15 ثانية، في إشارة ترمز لدعم وتحية العاملين في قطاع الخدمات البحرية وقطاع الرعاية الصحية وكافة الأفراد العاملين في المواقع الحيوية والخطوط الأمامية للتصدي لتداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد.