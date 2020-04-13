شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للشئون الصحية: تعاملنا المبكر مع كورونا «مشرف» وجعل موقفنا قوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن التدخل المبكر للدولة المصرية، في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، «كوفيد19»، على كافة المستويات الطبية والبحثية وتجهيز المنظومة الطبية لأى مستجد، جعلنا في المنطقة الآمنة، وتابع:«جهود الدولة المصرية في التعامل مع هذه الأزمة مبكراً شئ جيد».

وأضاف «تاج الدين» خلال اتصال هاتفى ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية،أن عينات دواء «أفيجال» الذي حصلت عليه مصر من اليابان هو دواء مسجل كدواء لعلاج الإنفلونزا الموسمية ونجرى التجارب العلمية عليه للوقوف على مدى فاعليته في علاج فيروس كورونا، وتابع:«أن التجارب السابقة هي التي يبنى عليها العالم التشخيص والعلاج لفيروس كورونا المستجد، كونه فيروس مستجد.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية،أنه نظراً لحساسية المرحلة أغلقت اليابان على إخراج هذا الدواء ولكن التدخل السياسى ونظراً للعلاقات الجيدة بين البلدين وتقديرهم للرئيس عبدالفتاح السيسى، سمح لنا بأخذ كمية، وتابع:«عندما يثبت أن هذا الدواء مؤثر سيكون متوفر بكثرة في مصر».