شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ماركات مخبأة داخل علب لبن.. تفاصيل إحباط تهريب 19 ألف طربة حشيش (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال جمارك بورسعيد وضباط مكافحة المخدرات من إحباط أكبر عملية تهريب مخدرات قادمة من سوريا إلى ميناء شرق بورسعيد بنظام الترانزيت المباشر إلى سوريا، حيث جرى ضبط 18 ألفا و٩٩٦ طربة حشيش بوزن إجمالي 4 أطنان.

وردت إخبارية سرية لوحدة مكافحة تهريب المخدرات وجمارك ميناء شرق بورسعيد بوجود حاوية ثلاجة ٤٠ قدم قادمة من سوريا إلى ميناء شرق بورسعيد بنظام الترانزيت المباشر إلى ليبيا، تتضمن الأوراق احتواءها على عبوات كرتونية بها لبن سائل بحجم ٢٠٠ مللي لتر وحجم لتر، وأن الحاوية بها مخدر الحشيش، وقامت وحدة مكافحة المخدرات لاستصدار إذن من نيابة ميناء بورسعيد لتفتيش الحاوية.

ضبط ٤ طن مخدرات بميناء شرق بورسعيد

ضبط ٤ طن مخدرات بميناء شرق بورسعيد

وتشكلت لجنة جمركية برئاسة أيمن جودة، مدير إدارة جمرك ميناء شرق بورسعيد، وعضوية محمد حسان، وعماد الزيني، مديري حركة، وعبدالسلام العرياني، مراجع حركة بالاشتراك مع الرائد أحمد جمال، والرائد أحمد كيوان، من وحدة مكافحة المخدرات.

ضبط ٤ طن مخدرات بميناء شرق بورسعيد

ضبط ٤ طن مخدرات بميناء شرق بورسعيد

تم فتح الحاوية طبقا بأذن النيابة وإثبات بياناتها في محضر رسمي وتبين أن واجهة الحاوية تحتوي على عبوات كرتونية سعتها ٢٠٠ مللي لتر ولتر بها سائل ابيض اللون يحتمل أن يكون لبن في الرصة الثانية، تبين أن الصف الثاني من الكراتين صلبة بالضغط عليها، وبفتحها تبين أن كل علبة تحتوي من ٢ إلى ٣ طربة حشيش، كل طربة ملفوفة في قماش أبيض ومختومة بماركة الحشيش مثل ماركة العقرب وماركة مرسيدس وماركة النور.

ضبط ٤ طن مخدرات بميناء شرق بورسعيد

وباستكمال فحص وحصر الخاوية تم حصر ١٨ ألفا و٩٩٦ طربة حشيش، بإجمالي وزن ٤ طن، وتحرر المضبوطات لمعرفة اللجنة المشتركة من الجمارك والجمارك وتعيين حراسة مشددة عليها وإحالتها مع محضر الضبط إلى نيابة ميناء بورسعيد لإعمال شؤونها.

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