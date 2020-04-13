شكرا لقرائتكم خبر عن القيامة أونلاين.. هكذا احتفل الأقباط بأحد الشعانين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل اليوم الأحد ذكرى دخول المسيح منتصرا لأورشليم، حين هتف له أهلها خلصنا وفى ظل قرار غلق الكنائس. لجأ الأقباط إلى طرق للاحتفال بهذا العيد، مارست الأسر القبطية عادات شراء سعف النخيل وأغصان الزيتون، وصنعوا منها أشكالا مختلفة للأطفال فى منازلهم وسط حضور السعف والأيقونات المسيحية والأناجيل, Advertisements وتابع الأقباط الصلوات والقداسات التى تبثها الكنائس أونلاين ولمعرفة ماذا فعلوا أيضا فى احتفالهم بأحد الشعانين شاهد الفيديو التالى .

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