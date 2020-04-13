شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يجتمع مع قيادات الوزارة لمراجعة الأعمال الخاصة بمشروع تنمية شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة، والمهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والمهندس شحتة إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات، والمهندس السيد شلبى رئيس قطاع تنمية شمال سيناء، وذلك بخصوص مراجعة الأعمال الخاصة بمشروع تنمية شمال سيناء.

وقال المهندس سيد شلبى، رئيس قطاع تنمية سيناء بوزارة الرى، إن الأعمال الجارية بالقطاع حاليا تتضمن تنفيذ 5 مآخذ مياه، وإن مناسيب محطات الرفع (رى، صرف) طبيعية وإن أعمال التطهيرات تم تنفيذها بنسبة 90٪؜ .

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وأوضح رئيس قطاع الموارد المائية والرى والبنية القومية بشمال سيناء أن القطاع انتهى من تنفيذ تركيب شبكة الرى العامة لمأخذ رقم (17) لرى زمام 3893 فدانا بمنطقة بئر العبد باستثمارات بلغت 20 مليون جنيه جنيخ نسبة التنفيذ: 100%، وكذلك أعمال تركيب شبكة الرى العامة لمأخذ رقم (9) فى زمام 2011 فدانا 42.00 بر أيسر ترعة الشيخ جابر الصباح باستثمارات 13 مليون جنيه، ونسبة التنفيذ 100% .

وأشار المهندس سيد شلبى إلى قيام القطاع باستكمال إنشاء وتأمين أسوار القطاع وتنفيذ كافة الأعمال المطلوبة لمنظومة التأمين، وذلك بتكلفة 6 ملايين جنيه، ونسبة التنفيذ 100% تنفيذ أعمال صناعية بهندسة سهل الطينة المطورة، واستكمال وصيانة منشآت الاعمال الصناعية بزمام هندسة سهل الطينة المطورة، وتم تسليم العملية، وذلك بتكلفة 4,5 مليون جنيه .

جدير بالذكر أن مشروع تنمية شمال سيناء يهدف الى استصلاح 400 ألف فدان على مياه ترعة السلام وتحقيق التنمية الشاملة وخلق مجتمعات عمرانيـــة جـديدة بغــرض التخفيف عـن المنـاطق المكدسة بالسكان فى الوادى وربط سيناء بمنطقة الدلتا وجعلها امتداداً طبيعياً للوادى.