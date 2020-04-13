شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الطريقة العزمية تطلق حملة لتطهير الشوارع بعنوان "الصوفية ضد كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت مشيخة الطريقة العزمية حملة "الصوفية ضد كورونا" على مستوى محافظات الجمهورية، لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين العامة، ودور العبادة والأسواق والمنشآت الحكومية الخدمية بالمحافظات.

كما قامت الحملة، التى شارك فيها المئات من أبناء الطريقة، بتطهير وسائل النقل الجماعى والخاصة فى محافظات القاهرة والإسكندرية والمنيا والبحيرة والإسماعيلية وسوهاج وأسوان وأسيوط والغربية، منذ انطلاقها فى السابع من أبريل. وتستمر الحملة فى باقى المحافظات دون توقف حتى نهاية الإجراءات الاحترازية التى أعلنتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وكان علاء أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية رئيس الاتحاد العالمي للطرق الصوفية، قد اتخذ مجموعة من الإجراءات تزامنًا مع بدء الإجراءات الرسمية للدولة المصرية، من بينها وقف أنشطة الموالد والاحتفالات والحضرات الأسبوعية، وتعويض ذلك بدروس وتوجيهات تبث مباشرة عبر صفحات الفيس بوك لمريدي الطريقة للمتابعة من منزلهم.

كما دعا أبو العزائم أبناء الطرق الصوفية للالتزام الكامل بكافة التعليمات والتوجيهات التي تصدرها الدولة المصرية ووزارة الصحة، وأطلق حملة للتبرع من أموال الزكاة لصالح مراكز البحث العلمي بجمهورية مصر العربية، لتوفير احتياجات المعامل البحثية التي تعمل على تجربة أدوية ولقاحات فيروس كورونا المستجد وغيرها من البحوث التي تحتاجها الدولة المصرية.

Advertisements

وقال أبو العزائم: إن الطريقة العزمية تتحرك من منطلق واجبها الوطني تجاه المشكلات المجتمعية، ومساندة لما تبذله القيادة السياسية والحكومة المصرية والقوات المسلحة والشرطية والأطقم الطبية من جهود لمواجهة فيروس كورونا المستجد.