شكرا لقرائتكم خبر عن خليك فى البيت.. اضغط على اللينك وعيش جولة داخل مقابر كوم الشقافة الأثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة السياحة والآثار زيارة افتراضية جديدة، لمقابر كوم الشقافة فى محافظة الإسكندرية، حيث تم اطلاق الزيارة الافتراضية اليوم بالتعاون مع متحف جامعة هارڤيرد، وذلك من خلال مواقعها الرسمية على شبكة الانترنت وشبكة التواصل الاجتماعى فيسبوك وتويتر وموقع Experience Egypt. ويمكنكم مشاهدة المقابر من خلال اللينك https://bit.ly/2mumm1E، كما يمكنكم متابعة الصفحات الرسمية للوزارة على الفيسبوك والتويتر وانستجرام يوميا فى تمام الساعة السابعة مساءا وذلك لمشاهدة موقع اثرى جديد.

ويأتى ذلك فى إطار المبادرة التى أطلقتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية لزيارات بعض المواقع الأثرية المصرية عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، ليكون شعار هذه الزيارات ‏Experience Egypt from Home ‏Stay Home ‏Stay Safe وتعتبر مقابر كوم الشقافة فى الإسكندرية من بين الآثار الأكثر روعة وجمالًا والأفضل حفظا من العصر الرومانى فى مصر (30 ق.م - 395 م).

ويؤدى الدرج الحلزونى إلى حوالى 20 مترًا تحت سطح الأرض، حيث يمكن رؤية توابيت مزينة بأكاليل من أوراق العنب، وعناقيد العنب، ورؤوس الميدوسا، بالإضافة إلى اللوكلى (نيشات صغيرة الدفن المستطيلة المنحوتة فى الجدران المستخدمة فى الدفنات)، وكذلك نيشات أخرى مربعة صغيرة منفذة فى الجدران حيث تم وضع الأوانى التى تحتوى على بقايا الجثث. وهنا أيضا يمكن رؤية بعض أفضل الأمثلة للاختلاط الثقافة المصرية والرومانية اليونانية.

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تم تزيين الغرفة الرئيسية بالنقوش التى تصور المناظر المصرية القديمة، ولكن يتم تنفيذها بأسلوب الفن الكلاسيكي: يتم إجراء الطقوس الجنائزية على مومياء الإله أوزوريس من قبل الإله أنوبيس برأس ابن آوى، الذى، مع ذلك، يصور مرتديا ملابسا كلاسيكية، وكذلك حورس برأس الصقر وتحوت برأس أبو منجل على جانبيه. وعلى جانبى المدخل داخل الغرفة يوجد شكل أنوبيس، لكنه يقف فى وضع كلاسيكى طبيعى ويرتدى زى الجنود الرومان. خارج الغرفة، على جانبى المدخل، يصور Agathodaimon إله حامى على هيئة ثعبان، الذى يحرس الغرفة، ملفوفًا حول صولجان الإله اليونانى هيرميس المعروف باسم صولجان الـ caduceus، بينما كان يرتدى التاج المزدوج لمصر العليا والسفلى.