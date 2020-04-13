شكرا لقرائتكم خبر عن خليك فى البيت واحضر ورشة "بنك المعرفة".. أتاحت رابطا لكيفية استخدام البنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على صفحته الشخصية بفيس بوك، رابطا تحت عنوان "خليك في البيت وأحضر ورشة بنك المعرفة أونلاين"، عن كيفية التسجيل واستخدام موقع بنك المعرفة المصري، موضحا أنها ورشة عمل تعريفية كل إثنين وخميس الساعة ٨:٠٠ مساء.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: اختر اليوم المناسب لك وسجل الآن في الورشة من خلال موقع بنك المعرفة المصري: https://www.ekb.eg/ar/events

وتوفر منصة بنك المعرفة المصرى عبر الإنترنت إمكانية الوصول إلى المواد التعليمية والأدوات للمعلمين والباحثين والطلاب وعامة الجمهور في مصر، حيث تعتمد الدراسة بشكل كبير فى صفوف المرحلة الثانوية على المحتوى الرقمى الموجود على بنك المعرفة وتعتبر منصة بنك المعرفة هى إحدى المنصات المهمة لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، كما يوفر بنك المعرفة العديد من الأبحاث والكتب لجميع المراحل العمرية للطلاب فى مرحلة التعليم قبل الجامعى والجامعى.

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جدير بالذكر أن نظام التعليم الجديد في الثانوية المعدلة، يعتمد بشكل كبير على المحتوى الرقمى لبنك المعرفة، حيث يتم تنشيط أجهزة التابلت الموجودة لدى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى للدخول على بنك المعرفة وأيضا منصة التعلم وموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويعتبر مشروع بنك المعرفة يمثل كذلك الأرضية الرئيسية لتنفيذ الرؤية الخاصة بفكرة مجتمع مصرى يتعلم، موضحا أن كل المشروعات القادمة المتعلقة بالتعليم والبحث العلمى والمعرفة ستكون مبنية على هذا البنك، الذى يهدف إلى ترشيد النفقات فى الدولة وتعظيم الفائدة مع مراعاة متطلبات العدالة الاجتماعية التى تتيح هذا المحتوى لكل المواطنين دون تمييز.

وتمثل شروط الاستخدام ينص الموقع على " يمكنك أن تستخدم الموقع والمعلومات والكتابات والصورأو الأعمال الأخرى التى تشاهدها أو تسمعها أو الخبرات الأخرى في الموقع (يشار إليها فردياً أو جماعياً باسم "المحتوى") فقط لأغراضك الشخصية غير التجارية أو للحصول على معلومات بخصوص المنتجات والخدمات التي يستضيفها بنك المعرفة وفقط بالالتزام بشروط الاستخدام هذه. يذكر أن ملايين من الطلاب والباحثين يستفيدون من محتوى بنك المعرفة المصرى.