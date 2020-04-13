أخبار 24 ساعة.. الصحة: 126 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية: الصحة: مسئولون عن غسل وتكفين موتى كورونا.. والطب الوقائى يشرف على التنفيذ الصحة: تسجيل 126 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و 13 حالة وفاة الصحة: جثث المتوفين بفيروس كورونا لا تنقل العدوى الزراعة: تطهير أكثر من 20 ألف منشأة حكومية مجانًا للوقاية من فيروس كورونا صور.. القوات المسلحة توزع كمامات مع التذاكر بمحطتى مترو الشهداء والسادات التموين: صرف 57% من مقررات شهر أبريل للبقالين ومنافذ الصرف حتى الآن التضامن : بدء صرف معاشات أبريل لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة Advertisements القوى العاملة: وفاة ثالث مصرى بالسعودية بكورونا ووضع زوجته وابنته بالحجر وزير القوى العاملة يكشف أماكن صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة التعليم تعلن غدا تفاصيل الدخول على منصة التواصل بين المعلمين والطلاب التعليم تعلن غدا مواضيع المشروعات البحثية لطلاب الدمج وأولى ثانوى منازل التنمية المحلية: إزالة 6500 حالة تعد على الأراضى تنفيذا لتكليفات الرئيس التنمية المحلية توجه بتجهيز أماكن انتظار لصرف منحة العمالة غير المنتظمة غدا الأوقاف تحذر من التجمع لصلاة الغائب..وتؤكد:تقام فى المنزل خوفا من كورونا

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