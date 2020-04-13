شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: امتحانات الثانوية والدبلومات فى موعدها وإعلان التفاصيل منتصف مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية فى موعدها المحدد لها، أما التفاصيل سوف يتم الإعلان عنها منتصف مايو المقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت فى خطاب تم إرساله للمديريات تحديد عدد طلاب الثانوية العامة فى كل لجنة امتحانات بمعدل 14 طالبا لكل فصل أو حجرة، ويتم توفير 2 فصل احتياطى بكل لجنة تحسبا لأى ظروف اضطرارية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لن يتم المساس باللجان الاحتياطية أو الاستراحات السابقة مع إمكانية فتح لجان جديدة إذا استدعى الأمر على أن يتم تنفيذ جميع الاجراءات المتبعة فى إنشاء اللجان طبقا لموافقة وزير التربية والتعليم وعمل محضر معاينة جديد لكل لجنة يتم فتحها عمل رسم كروكى للجنة الجديدة.

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وتابعت وزارة التربية والتعليم على أنه ستم إرسال المستندات الخاصة بإنشاء لجان جديدة إلى لجان الإدارة المختصة فى موعد أقصاه الأربعاء 15 إبريل الجارى، مع موافاة لجنة الإدارة التابع لها مديريات التربية والتعليم باستمارة مقار اللجان التى سيتم عقدها لامتحان الثانوية العامة لهذا العام.

وشددت الوزارة يأتى ذلك فى ضوء تعليمات الوزير بشأن اتخاذ الاجراءات الازمة لاعمال امتحانات الثانوية العامة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة تنطلق 7يونيو المقبل ويؤدى الامتحانات قرابة 650 ألف طالب وطالبة.