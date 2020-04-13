شكرا لقرائتكم خبر عن فوضى الجوع بتركيا.. استقالة وزير الداخلية تكشف انهيار النظام التركى أمام كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - معاناة شديدة يعيشها أبناء الشعب التركى، بسبب الممارسات المتخبطة التى يقوم بها النظام التركى، برئاسة رجب طيب أردوغان، حيث أعلن قبل ساعات قليلة، وزير الداخلية التركى استقالته من منصبه، على خلفية عدم قدرته على مواجهة أزمة كورونا، إلا أن أردوغان رفض قبول الاستقالة.



أحد الرافضين للممارسات أردوغان

رواد مواقع التواصل الإجتماعى، كان لهم رأى آخر فيما يتعلق بالأحداث على الأراضى التركية، حيث احتل هاشتاجين عن تركيا الترند فى مصر والوطن العربى، وهما "فوضى الجوع بتركيا"، و"وزير الداخلية التركى".



أحد رواد تويتر

رواد مواقع التواصل الإجتماعى، سواء فى مصر أو فى عدد كبير من الدول العربية، أكدوا أن ما يحدث على الأراضى التركية، هو نتيجة للسياسات الخاطئة التى يتبعها النظام التركى، ولمساندته للدولة الإسرائيلية، وإرسال المساعدات لها، فى حين يسرق النظام التركى مساعدات كانت متوجهة إلى إسبانيا.



فوضى الجوع بتركيا

أحد رواد تويتر يقول، "وزير الداخلية التركي أخذ كتف "قانوني" من صهر أردوغان وزير المالية"، وقال آخر، "يقولون وزير الداخلية التركي استقال.. وتركيا مرسلة مساعدات لإسرائيل.. وش قصة المساعدات حقت إسبانيا".



كاريكاتير ضد أردوغان

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وقال ثالث: "وزير الداخلية التركي تقدم باستقالته بعد نزول الشعب التركي الشوارع بحثًا عن الخبز والطعام وعدم السيطرة علي الوضع الأمني بتركيا.. وبهايم السمع والطاعة بدويلة قطر مازالو يطبلون لشخشيخة الغرب والشرق أردوووووخااااااان الذي نهب ثروات الشعب التركى"



كتف قانوني

كوميك يسخر من تركيا

وقال آخر، "فعلا فوضى عارمة في تركيا أردوغان..حليفه الصهاينة.. واستقال على أثرها وزير الداخلية التركى.. صهر أردوغان .. انقلاب شعبي حقيقى.. فوضى الجوع بتركيا"