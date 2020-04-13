شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يحمى وزير داخليته بعد مطالب إقالته بسبب أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى موقف يؤكد حماية أردوغان لفشل حكومته، رفضت تركيا الاستقالة المقدمة من وزير الداخلية، على خلفية فشله فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به شبكة "سكاى نيوز"، حيث أكدت أن الرئيس التركى رفض استقالة وزير الداخلية.

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