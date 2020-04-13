شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. موقف تنفيذ مشروعات المناطق اللوجستية والتجارية مع كورونا.. "التموين" تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، استمرار تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بإنشاء المناطق اللوجستية والأسواق والمراكز التجارية في العديد من المحافظات مع اتخاذ كل الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأنه رغم تباطؤ التنفيذ بسبب أزمة كورونا بمعدلات بسيطة، إلا أن تنفيذ المشروعات مستمر وسيتم الانتهاء في الفترة الزمنية المحددة وهى عامان، كما أنه يتم حاليًا متابعة الأعمال مع الشركاء من القطاع الخاص والمطورين أولاً بأول.

وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين أنه يتم التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية الأمر الذى سينعكس على توفير السلع وتقليل حلقات التداول، وبالتالى ستنعكس أيضًا على انخفاض الأسعار لصالح المستهلك بجانب أيضًا توفير فرص عمل تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير كل السلع في مختلف المناطق.

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وكان الدكتور علي المصيلحىُ، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن كل السلع الغذائية من زيت وسكر وأرز وقمح وسمن ومكرونة وبقوليات، وكافة احتياجات المواطنين من سلع تكفى لأكثر من 4 أشهر، واللحوم والسكر والدواجن لأكثر من 6 أشهر، ومع ذلك لاهتمام القيادة السياسية باستمرار تأمين المخزون تم التوجيه وجارى زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من هذه المنتجات.

جدير بالذكر ان وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، قد نجحت على مدار العامين الماضين فى إنشاء العديد من المناطق الوجستية والتجارية بالمحافظات المختلفة، حيث تم إنشاء 18 مشروع ومناطق لوجستية وتجارية فى 11 محافظة حتى الآن، بمساحة 368 فدانا، باجمالى استثمارات تقدر بـ 49 مليار جنيه، وتوفر هذه المناطق أكثر من 400 ألف فرصة عمل، مع طرح فرص استثمارية جديدة، وأنه قبل عاملين كان لا يوجد مثل هذه المشروعات