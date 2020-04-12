شكرا لقرائتكم خبر عن عوض تاج الدين: الرئيس يتابع لحظة بلحظة مخزون أجهزة التنفس وعدد أسرة العناية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن المدرسة البحثية والطبية والعلمية المصرية قوية جداً، لافتاً إلى أن مصر تتابع بدقة على مدار الساعة ما يحدث بشأن فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، ونراعى كافة المحاذير والإجراءات والأبحاث العلمية والتجارب التي تجرى على المرضى وأنواع الأدوية المستخدمة، وتابع:«نجرى أبحاث للوصول إلى دواء جديد أو أمصال جديدة أوتشخيصات جديدة».

وأضاف «تاج الدين» خلال اتصال هاتفى ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، قائلاً:«على مدى الساعة لنا اجتماعات ونقاشات لتناول أي مستجدات عالمية تتحدث عن وجود علاج للفيروس القاتل من أجل توفير ما يلزم للمرضى المصريين، ما يطبق بمصر الآن مطمئن جداً في ظل المرحلة الحالية.

وشدد «تاج الدين»، على أن الأسلوب العلمى الذي تتبعه مصر، في مواجهة فيروس كورونا شئ مشرف، ونسير دبقة وحرص وخطط لكافة التوقعات والاحتمالات المستقبلية، وتابع:«الرئيس يتابع لحظة بلحظة المخزون الاستراتيجى من أجهزة التنفس الصناعى واسرة الرعاية والمستلزمات الطبية المستخدمة في مواجهة كورونا».