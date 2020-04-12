شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: «لو أزمة كورونا استمرت.. هنقدر نكمل» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مصر قادرة على مواجهة أزمة كورونا حال استمرارها الفترة المقبلة بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والخطوت الاستباقية.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة «ON» أن الأزمة عميقة ولها أبعاد مختلفة لأنها تؤثر على الاقتصاديات وحركة التجارة، والمستهلكين وجوانب الطلب.
وأوضحت أن «أزمة كورونا متشابكة ومعقدة، ولكن مصر تنعم باقتصاد متنوع»، مستطردة: «لو استمرت الأزمة هنقدر نكمل عشان عندنا اقتصاد متنوع ومصانع تعمل 3 ورديات، والمواقع الإنشائية مسترة في أعمالها.. الحكومة تعمل برؤية واضحة وخطوات استباقية وشفافية».
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