شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: اعتمدنا في جمع بيانات العمالة غير المنتظمة على عدة مصادر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة لدراسة أضاع العمالة غير المنتظمة المتضررة في ظل الظروف الراهنة، لافتة إلى أنها شرفت بأن تكون منسق هذه اللجنة، مؤكدة أنه في الظروف الاستثنائية لابد أن يكون هناك إجراءات استثنائية، تعتمد بشكل كبير على التنسيق والتكاتف بين كل جهود الدولة.

وأضافت السعيد، أن اللجنة مشكلة من مجموعة كبيرة من الوزراء تتكامل جهودهم جميعًا، لافتة إلى أنه تم خلال الأيام الماضية تجميع كل قواعد بيانات المتضررين من العمالة غير المنتظمة الموجودة من عدة مصادر، منها بوابة الشكاوى الحكومية، قاعدة بيانات وزارة القوى العاملة، المجلس القومي للمرأة، بيت الزكاة والصدقات المصري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد اليوم الأحد بمقر وزارة الدولة للإعلام بحضور وزراء القوي العاملة، والتموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدولة للإعلام، لاستعرض إجراءات صرف المنحة التي قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي صرفها للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.