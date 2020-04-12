شكرا لقرائتكم خبر عن «الرئيس السيسى بيجيب فلوس منين؟».. وزيرة التخطيط تجيب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الحكومة المصرية استعدت لأزمة كورونا بعدة سيناريوهات، وهناك تخطيط للحكومة المصرية لإدارة الأزمة، مضيفة: «وضعنا توقعات النمو الاقتصادى مبكرا مع بداية ظهور فيروس كورونا».
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة «ON»، :«أزمة كورونا تسببت في إغلاق كلى للسياحة والطيران وجزئى لبعض القطاعات الأخرى.. والأزمة مختلفة عن كل الأزمات السابقة».
وأجابت على سؤال خالد أبوبكر لها: «الرئيس السيسى بيجيب الفلوس منين؟»، لتعلق: «الإصلاح الاقتصادى حقق صلابة اقتصادية قوية ومساحة يمكن التحرك من خلالها، وخاصة أن معدل النمو في كل القطاع وصل لـ 5.6%، كما أن انخفاض نسسبة البطالة من 13.5% لـ8% مؤشر جيد، وكنا نأمل أن نخف هذا المعدل بنسبة أكبر لولا الظروف.. والقرارات الأخيرة استثننائية، وهناك نشاط في قطاع الزراعة وفرصة لتصدير الحاصلات الزراعية الآن».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
2,065
-
تعافي
447
-
وفيات
159
كانت هذه تفاصيل خبر «الرئيس السيسى بيجيب فلوس منين؟».. وزيرة التخطيط تجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.