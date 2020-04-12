شكرا لقرائتكم خبر عن «الرئيس السيسى بيجيب فلوس منين؟».. وزيرة التخطيط تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الحكومة المصرية استعدت لأزمة كورونا بعدة سيناريوهات، وهناك تخطيط للحكومة المصرية لإدارة الأزمة، مضيفة: «وضعنا توقعات النمو الاقتصادى مبكرا مع بداية ظهور فيروس كورونا».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة «ON»، :«أزمة كورونا تسببت في إغلاق كلى للسياحة والطيران وجزئى لبعض القطاعات الأخرى.. والأزمة مختلفة عن كل الأزمات السابقة».

وأجابت على سؤال خالد أبوبكر لها: «الرئيس السيسى بيجيب الفلوس منين؟»، لتعلق: «الإصلاح الاقتصادى حقق صلابة اقتصادية قوية ومساحة يمكن التحرك من خلالها، وخاصة أن معدل النمو في كل القطاع وصل لـ 5.6%، كما أن انخفاض نسسبة البطالة من 13.5% لـ8% مؤشر جيد، وكنا نأمل أن نخف هذا المعدل بنسبة أكبر لولا الظروف.. والقرارات الأخيرة استثننائية، وهناك نشاط في قطاع الزراعة وفرصة لتصدير الحاصلات الزراعية الآن».