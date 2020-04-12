شكرا لقرائتكم خبر عن «هيكل»: لا مجال للتلاعب في «منحة الـ500 جنيه».. ومن يتأخر عن الصرف ينتظر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الحكومة كانت حريصة على عقد أكثر من اجتماع لمناقشة آليات صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، والحفاظ على المواطن المصري.

وأضاف «هيكل» خلال كلمته في المؤتمر الصحفى الذي عقد بمقر الوزارة، الأحد، أن الـ ٥ وزراء من الحكومة الذين يشاركون في المؤتمر يعملون ضمن مجموعة أكبر بشأن الحفاظ على العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أنه «مفيش فرصة للتلاعب، مفيش أي مجال لإطلاق أي شائعة».

وأكد وزير الدولة للإعلام أن «من يتخلف عن ميعاد صرفه لمنحة العمالة غير المنتظمة عليه أن ينتظر رسالة أخرى ستصله بميعاد وجهة الصرف».