شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: نقف تقديرًا واحترامًا لكل العاملين في المنظومة الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه لا يستطيع أحد أن ينكر دور العاملين في المنظومة الطبية كافة، في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، موضحاً أن جيش مصر الأبيض يقوم بدور كبير.

وتابع: «لا أحد يستطيع أن ينكر اليوم دور الجيش الأبيض.. كلنا نقف لهم احترامًا على الدور الكبير الذي يقومون به.. لهم منا كل التقدير والاحترام».

وأضاف «سعفان» خلال اتصال هاتفى ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية «كافة العاملين في المنظومة الطبية يقاتلون الآن ويحاربون الفيروس القاتل».