شكرا لقرائتكم خبر عن «هيكل»: استجابة المواطن للتعليمات هي الفيصل للوضع في شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن «الحظر الذي تفرضه الدولة ليس حظر لأسباب أمنية أو سياسية بل هو حظر طبي هدفه الأصيل الحفاظ على المواطن وصحته، ورغم تأثيره السلبي على الاقتصاد إلا أن الدولة أكدت أن سلامة المواطن أولوية، ومع تلاحظ تكدس المواطنيين قبل نهاية ساعات الحظر تقرر تأخيره للثامنة مساء».
وأضاف هيكل، خلال حواره مع الإعلامية لبني عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة الحياة، أن استجابة المواطن للتعليمات ستكون هي الفيصل للوضع في شهر رمضان، وتابع: «أنا شخصيا أتمني عوده الحياة بشكل طبيعي في أسرع وقت».
وأشار وزير الدولة للإعلام إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن نسبة الإصابة في مصر 14 في المليون، «وهي نسبة آمنة قياسا بدول العالم».
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الوضع في مصر
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اصابات
2,065
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تعافي
447
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وفيات
159
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