شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل: اعتمدت سياسة إعلامية جديدة.. والرئيس وافق عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إنه اعتمد منذ توليه المنصب سياسة إعلامية جرى عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووافق عليها، تتمثل في ألا نكون أصحاب ردة فعل، وأن نجعل المواطن شريكًا في المسؤولية واتخاذ القرار بإتاحة المعلومة الصحيحة وفي توقيتها المناسب لدحض الشائعات في مهدها.

وأضاف «هيكل» في لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، أن خير مثال أزمة السيول الماضية، حيث خرج الوزراء المعنيون على الهواء لشرح خطورة الوضع، وما سيتم من إجراءات، وهذا ما اعتبره تحسنًا في أدوات التواصل بين الحكومة والجمهور.

وبالتطرق لتداعيات أزمة وباء كورونا اقتصاديًا شرح هيكل كيف ساعدت ودعمت الإصلاحات الاقتصادية المرحلة الراهنة، حيث استطاعت الدولة اتخاذ عدة إجراءات لمساعدة المتضررين، بداية من الفرد العامل باليومية، وتأجيل سداد قروض المصانع والشركات والأفراد، حتى أن الدولة المصرية استطاعت تقديم مساعدات في رسالة تضامن ودعم سياسي لدول صديقة مثل الصين وإيطاليا، بل وتسعى لمساعدة آخرين في ظل التغييرات المحتملة بعد الأزمة، كدور تاريخي لمصر.