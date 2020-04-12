شكرا لقرائتكم خبر عن عماد أديب: السيسى أدار أزمة كورونا بشجاعة وفدائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامى عماد الدين أديب، إن مصر في معدلات الإصابة والشفاء أفضل بكثير من الدول الأخرى، كإيران وتركيا وإسرائيل منخفضة السكان وكثيفة الإصابة، مضيفًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أدار أزمة كورونا بأمانة وشجاعة وفدائية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة «ON»: «الدولة والحكومة استطاعت مواجهة ثلاث اشكاليات كبيرة أبرزها المناطق المزدحمة وكون مصر دولة غير نفطية».

وذكر أن مصر أمام ظرف استنثائى لا دخل للحكومة ولا للدولة فيه، وهذا الظرف وعمل من أعمال القدر والطبيعة، مضيفًا: «هناك معطيات أمام الرئيس، وتقيمى للحكومة، إذا قارناها بالصين فهى أفضل، أما إذا قارناها بأوروبا والولايات المتحدة الامريكية فالحكومة المصرية أفضل.. وأداء الحكومة ما بين جيد وجيد جدًا».