شكرا لقرائتكم خبر عن «هيكل»: حضور الرئيس عرض استعداد القوات المسلحة لمواجهة «كورونا» رسالة طمأنة للشعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي عرض استعداد وجهوزية القوات المسلحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا كان بمثابة رسالة طمأنة لجموع الشعب المصري.

وأضاف هيكل، خلال حواره مع الإعلامية لبني عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة الحياة، أن اللجنة الوزارية التي تدير الأزمة بدأت عملها قبل ظهور حالات إيجابية في مصر من خلال نشر التوعية بمخاطر الفيروس وأهم إجراءات الوقاية وتجنب الإصابة، مؤكدا: «نتابع منذ ذلك الحين التطورات على مدار الساعة».

وأكد وزير الدولة للإعلام أن الحكومة اتخذت أيضا عدة خطوات لمواكبة تطورات الأزمة فتم تجهيز المدن الجامعية ومراكز الشباب للعمل كمراكز لعزل الحالات التي لا تحتاج لمستشفى، لعدم الضغط على مستشفيات وزاره الصحة أو الأضرار بأصحاب الأمراض الأخرى.