شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يعود للجلسات مطبقًا «التباعد الاجتماعى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس سيعقد جلسته العامة المقبلة فى 29 من الشهر الجارى، إذ تم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة وتوفير إمكانية التباعد الاجتماعى فى جلوس الأعضاء، بالإضافة إلى تدابير أخرى سيتم إعلانها، لافتًا إلى أن الجِلسة ستناقش العديد من الموضوعات فى ظل سياسة تقليل الاجتماعات، إلى جانب عدد من القوانين المهمة، أبرزها إعفاءات فى قانون الضرائب العقارية والزيادات الأخيرة، كما ينتظر المجلس أن تتقدم الحكومة ببعض التعديلات على قانون الأمراض المعدية، نافيًا ما تردد عن تقديم مشروع قانون للتبرعات الإلزامية لـ«تحيا مصر».

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للقوات المسلحة، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لهيئة الإمداد والتموين، بتوفير الماسكات الطبية الواقية وتوزيعها على المواطنين مجانًا بالأماكن العامة والميادين الرئيسية ومحطات مترو الأنفاق الرئيسية ومواقف النقل الجماعى.

وعقد أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وحسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات، اجتماعًا مع السفير بدر عبد العاطى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، فى إطار التعاون لمواجهة تداعيات أزمة انتشار الفيروس على قطاع السياحة، وسبل تمكين الشركات المصرية من سرعة استرداد مستحقاتها لدى شركات ووكلاء السفر وشركات الطيران الأوروبية، وتم الاتفاق على تجهيز بيان شامل بكل المديونيات المستحقة للقطاع، وإعداد قائمة تفصيلية بأسماء الشركات ومنظمى الرحلات الأجانب المدينين لنظرائهم المصريين، لبدء التحرك فى أسرع وقت لاسترداد تلك المستحقات. كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فى جلسة عن الآثار الاقتصادية القصيرة وطويلة الأجل لتداعيات أزمة الفيروس، والتى نظمها معهد الشرق الأوسط «MEI»، واستعرضت الجهود التى نفذتها مصر، واستراتيجية الحكومة لمواجهة الوباء، وإعادة البناء لما بعد الأزمة، وما نفذته أيضًا وزارة التعاون الدولى من تكوين «منصة» مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، للاستجابة الفورية، ووضع خطة عمل من خلال جهد منظم يتماشى مع الأولويات الوطنية.

من جانبه، أشاد رئيس معهد الشرق الأوسط، بول سالم، بالإجراءات التى نفذتها الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، للحد من انتشار الفيروس، مؤكدًا أن هذه الأزمة يجب أن تكون حافزًا تاريخيًا للتعاون الإقليمى.

وأشار الباحث بالمعهد، جان فرانسوا سيزنيك، إلى أن مصر تعد أقل الدول فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تأثرًا بانخفاض أسعار النفط عالميًا نتيجة «كورونا»، لوجود ما يكفى لديها من الغاز الطبيعى، إلى جانب تخطيطها لكى تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة.

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