شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل: توجيهات صارمة من القيادة السياسية لمواجهة التعديات على أملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن مصر تعمل على مساعدة الدول في مواجهة أزمة كورونا، طالما في حدود إمكانياتها، ولا يؤثر عليها في الداخل، معقبا: «في دول طلبت مساعدات من مصر، وربنا يقدرنا ونقدر نساعد».

وأشار «هيكل»، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، إلى أن هناك توجيهات صارمة من القيادة السياسية لمواجهة التعديات على أملاك الدولة، مؤكدا أنه سيتم التعامل بكل حزم مع المخالفين.

وذكر أن فيروس كورونا له جوانب إيجابية، ويعتبر اختبار من الله –سبحانه وتعالى-، مضيفا ضاحكا: «رجعت المشاهدات للتوك شو».

وأضاف «هيكل»: «فيروس لا يرى بالعين المجردة قعد العالم كله في البيت»، مؤكدا أن مصر ستعبر من الأزمة إذا حافظ المواطنين على الاجراءات، والتزموا بالتعليمات.

وأكد أنهم يدرسون كيفية التعامل مع طبيعة الوضع في شهر رمضان في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث أنهم يدرسون الوضع الصحي، والأمني، وسلوك المواطنين، وتجارب الدول الأخرى.

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