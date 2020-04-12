شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرى اليوم» تقضى أولى ساعات أسبوع الآلام بالمنيا: كل بيت كنيسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بالشارات السوداء، اتشحت منازل الأقباط بالمنيا، فى محاولة لمحاكاة تغليف الكنائس فى مثل هذا الوقت من كل عام بالشارات السوداء خلال أسبوع الآلام الذى يسبق الاحتفال بعيد القيامة.

وصلّت عشرات الأسر «البصخة»، وهى صلوات أسبوع الآلام، فى منزلهم، وهى الصلوات التى بدأت مساء الأحد وتنتهى الجمعة المقبلة.

قضت «المصرى اليوم» أولى ساعات أسبوع الآلام مع أسرة قبطية داخل منزلهم، فتحولت منضدة الطعام «السفرة» إلى مكان لوضع الصلبان والشموع وكتب الصلاة لتبدو أقرب لـ«مذبح» الكنيسة والمفرش الأسود، لكى يلتقى كل أفراد الأسرة يوميا للصلاة.

قال مايكل وديع، محام ورب أسرة: «إذا كانت التدابير الصحية الاحترازية لوباء (كورونا) فرضت علينا هذا العام ألا نستطع الذهاب للكنيسة، فلن نستسلم، حيث تزامنت هذه الأجواء مع أقدس أيام السنة وأعلاها روحانية بالنسبة للأقباط، واستطعنا أن ننشئ كنيسة صغيرة فى منزلنا، تطبيقا لقول الكتاب المقدس (الكنيسة التى فى بيتك)».

وتابع وديع: نتابع صلوات البصخة عبر الصفحات الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أو عبر بثها فى التليفزيون من دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، ويترأسها البابا تواضروس، ونقف أمام منبرنا المتواضع لنتابع الصلاة من كتاب «ترتيب أسبوع الآلام».

ووقفت الزوجة سالى صلاح تهيئ طفليها الصغار «جانيس ومارلى» لأجواء الصلاة فى المنزل، وتتلو لهما تعليمات بالهدوء أثناء الصلاة، وقالت لهما: «انسوا أننا فى البيت.. إحنا فى الكنيسة وهنعمل بالظبط اللى كنا بنعمله فى الكنيسة».

وقالت سالى: جهزت أغطية الرأس «الإيشارب» للبنتين ولى مثلما نفعل وقت الصلاة داخل الكنيسة، بالإضافة إلى أننا سنرتدى ملابس الخروج وليس البيجامات، لنشعر وليشعر الاطفال خاصة بتقدير الموقف واحترامه.

Advertisements

وأضافت سالى، والدموع تملأ عينيها: «يعز علينا جدا أن نبتعد عن الصلوات فى الكنيسة فى هذه الأيام، ولكن لنا رجاء فى رحمة الله أن يردنا إلى بيوته قريبا ويرفع الوباء».

أما جانيس مايكل، 8 سنوات، فقالت: «الكنيسة وحشتنى ووحشتنى مدارس الأحد، لكن أنا عاجبنى قوى اللى بنعمله فى البيت، وعاوزة أخلى البيت كنيسة على طول حتى بعد ماتفتح الكنيسة».