شكرا لقرائتكم خبر عن منازل المنيا تتحول إلى كنائس فى «أسبوع الآلام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بالشارات السوداء اتشحت منازل الأقباط بالمنيا فى محاولة لمحاكاة تغليف الكنائس فى مثل هذا الوقت من كل عام بالشارات السوداء خلال أسبوع الآلام الذى يسبق الاحتفال بعيد القيامة.

وصلت عشرات الأسر «البصخة» وهى صلوات أسبوع الآلام، فى منزلهم، وهى الصلوات والتى بدأت مساء أمس، وتنتهى الجمعة المقبل.

وقضت «المصرى اليوم» أولى ساعات أسبوع الآلام مع أسرة قبطية داخل منزلهم، فتحولت منضدة الطعام «السفرة» إلى مكان لوضع الصلبان والشموع وكتب الصلاة لتبدو أقرب لـ«مذبح» الكنيسة، والمفرش الأسود، لكى يلتقى كل أفراد الأسرة يوميا للصلاة.

وقال مايكل وديع، محام ورب الأسرة: إذا كانت التدابير الصحية الاحترازية لوباء «كورونا» فرضت علينا هذا العام، ألا نستطيع الذهاب للكنيسة، فلن نستسلم، حيث تزامنت هذه الأجواء مع أقدس أيام السنة وأعلاها روحانية بالنسبة للأقباط، واستطعنا أن ننشئ كنيسة صغيرة فى منزلنا، تطبيقا لقول الكتاب المقدس «الكنيسة التى فى بيتك».

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وتابع وديع: نتابع صلوات البصخة عبر الصفحات الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أو عبر بثها فى التليفزيون، من دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، ويترأسها البابا تواضروس، ونقف أمام منبرنا المتواضع لنتابع الصلاة من كتاب «ترتيب أسبوع الآلام».

ووقفت الزوجة سالى صلاح، تهيئ أطفالها الصغار «جانيس ومارلى» لأجواء الصلاة فى المنزل، وتتلو لهن تعليمات بالهدوء أثناء الصلاة، وقالت لهن: «انسوا إننا فى البيت.. إحنا فى الكنيسة وهنعمل بالظبط اللى كنا بنعمله فى الكنيسة». وقالت سالى: جهزت أغطية الرأس «الإيشارب» للبنات ولى مثلما نفعل وقت الصلاة داخل الكنيسة، بالإضافة إلى أننا سنرتدى ملابس الخروج وليس «البيجامات» لنشعر وليشعر الأطفال خاصة بتقدير الموقف واحترامه.

وأضافت سالى والدموع تملأ عينيها: يعز علينا جدا أن نبتعد عن الصلوات فى الكنيسة فى هذه الأيام، ولكن لنا رجاء فى رحمة الله أن يردنا إلى بيوته قريبا ويرفع الوباء.

أما جانيس مايكل، 8 سنوات، قالت: «الكنيسة وحشتنى ووحشتنى مدارس الأحد، لكن أنا عاجبنى قوى اللى بنعمله فى البيت، وعاوزه أخلى البيت كنيسة على طول حتى بعد ماتفتح الكنيسة».

وكانت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس، اجتمعت برئاسة البابا تواضروس الثانى، يوم 21 مارس الماضى، لمناقشة آخر التطورات بشأن موضوع انتشار فيروس «كورونا». وأصدرت قرارا بغلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة وكذلك غلق قاعات العزاء واقتصار أى جنازة على أسرة المتوفى فقط، على أن تقوم كل «إيبارشية» بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات وتمنع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات وناشد المجمع المقدس جموع الأقباط فى مصر والخارج بعدم التهاون إزاء الأزمة والالتزام بالإجراءات التى تعلنها السلطات المسؤولة ودعت الكنيسة الجميع لرفع صلوات حتى يرفع الله الضيقة عن العالم.



الصلاة في البيوت

الصلاة في البيوت

الصلاة في البيوت

الصلاة في البيوت

الصلاة في البيوت