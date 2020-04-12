شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي حقوق الإنسان» ينعي وزير الخارجية السوداني الأسبق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعي محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ببالغ من الحزن والأسى فقيد الحركة الحقوقية في الوطن العربي، فاروق أبوعيسى وزير الخارجية السوداني الأسبق والأمين العام الأسبق لاتحاد المحامين العرب وأحد مؤسسي المنظمة العربية لحقوق الإنسان الذي وافته المنية اليوم.

وقال فائق إن الراحل، يعد أحد رواد حركة حقوق الإنسان العربية، وأحد السياسيين الوطنيين السودانيين، الذي كافح من أجل الديمقراطية والتحرر الوطني وسيادة القانون. وأضاف فايق، ستظل أفكاره وآرائه ومواقفه ملهمة لكل المنتمين للحركة الحقوقية والمناضلين من أجل تعزيز حقوق الانسان في الوطن العربي. وسيظل عطائه وما قدمه قدوة ونموذج يحتذى به على مر الأجيال.

وتقدم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بخالص تعازيه ومواساته لأسرته وتلاميذه والشعب السوادني، وأعضاء الحركة الحقوقية، في كل أرجاء الوطن العربي.