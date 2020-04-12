شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث العاصمة الإدارية: لا إصابات بفيروس كورونا بين العاملين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن هناك الكثير من المشروعات التي مازالت مستمرة في العمل داخل العاصمة الجديدة، ولكن هذا يحدث باتباع كافة الإجراءات الوقائية للعمال ضد فيروس كورونا المستجد.
أضاف المتحدث في اتصال هاتفي مع برنامج «شارع مصر»، على راديو «شعبي أف أم»، أن هناك تشديد بارتداء الجميع للكمامات والقفازات، والمرور من بوابات التعقيم، وهناك كاشف للحرارة يتم من خلاله الكشف على جميع العمال.
تابع: «لم نشهد حتى الآن تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين العاملين بمواقع العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة».
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